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Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mynet Haber

Mynet Haber

10 dakika önce

Amasya'da trafik kazası meydana geldi. Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre; 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

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