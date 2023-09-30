Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince... Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mynet Haber
10 dakika önce
YORUM YAP0
Amasya'da trafik kazası meydana geldi. Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre; 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum