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AMD Radeon Software Adrenalin 19.9.2 güncellemesi yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 14.09.2019 11:53 | Son Güncelleme

AMD yeni oyunlar için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. AMD şimdi de Borderlands 3 oyunu için bugün yeni sürücülerini yayınladı. Radeon Software Adrenalin 19.9.2 güncellemesi ile artık AMD ekran kartları bu oyuna destek veriyor.

AMD Radeon Software Adrenalin 19.9.2 güncellemesi yayınlandı

Güncelleme ile Radeon RX 5700 ekran kartlarında  yüzde 16’ya varan performans artışı yaşanıyor. Radeon RX 590, Radeon RX 580, Radeon RX 570, Radeon RX 480 ve Radeon RX 470 ekran kartlarında ise yaşanan performans sorunları çözülüyor.

AMD bu sürüm ile V-Sync etkinken, 75 HZ yenileme hızlarına ayarlanan bazı ekranlarda FPS’in 30’a kilitlenme sorununu da ortadan kaldırıyor. Son olarak güncelleme ile web tarayıcısında video içeriği izlerken, bazı Radeon RX 5700 serisi grafik kartlarında yaşanan sorunların da çözüldüğünü belirtelim.

Eğer AMD kontrol merkezinde ön tanımlı ayarlarınız yoksa güncellemeyi Windows için buradan indirip temiz kurulum yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
AMD AMD güncelleme

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