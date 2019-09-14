AMD Radeon Software Adrenalin 19.9.2 güncellemesi yayınlandı

Güncelleme ile Radeon RX 5700 ekran kartlarında yüzde 16’ya varan performans artışı yaşanıyor. Radeon RX 590, Radeon RX 580, Radeon RX 570, Radeon RX 480 ve Radeon RX 470 ekran kartlarında ise yaşanan performans sorunları çözülüyor.

AMD bu sürüm ile V-Sync etkinken, 75 HZ yenileme hızlarına ayarlanan bazı ekranlarda FPS’in 30’a kilitlenme sorununu da ortadan kaldırıyor. Son olarak güncelleme ile web tarayıcısında video içeriği izlerken, bazı Radeon RX 5700 serisi grafik kartlarında yaşanan sorunların da çözüldüğünü belirtelim.

Eğer AMD kontrol merkezinde ön tanımlı ayarlarınız yoksa güncellemeyi Windows için buradan indirip temiz kurulum yapabilirsiniz.

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