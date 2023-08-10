Anafartalar Muharebelerinde şehit olan Yarbay Halit Bey’in şehit olduğu alan tespit edildi

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda 108 yıl önce 50 kilometre yürüyerek, Anafartalar Muhaberesine desteğe giden 20’nci Alay Komutanı Yarbay Halit Bey’in şehit olduğu nokta, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat tarafından askeri rapor ve krokilerde yapılan çalışmalar sonrasında ilk defa tespit edildi. Dün ölüm yıldönümü olan Yarbay Halit Bey’in mezarı Büyükanafarta köyünde bulunuyor.