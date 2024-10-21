Aniden yola fırlayan çocuğa motosiklet çarptı

Antalya'da bir anda yola fırlayan küçük çocuğa motokurye çarptı. Kaza anları işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, mahalle sakinleri sürekli kazaların meydana geldiği yola kasis ve hız kesici istedi.
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