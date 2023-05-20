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Anneanne ve torununun öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde karşıdan karşıya geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden anneanne ve 5 yaşındaki torunu, Babaeski ilçesinde son yolculuğuna uğurlanırken, feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

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