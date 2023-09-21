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Annesini rehin alıp, 4 saat sonra bacağından vurulan şüpheli, hastanede öldü

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Antalya’da annesini bıçakla rehin alıp bıraktıktan sonra çağırılan polislere çamaşır suyu atarak eve girmelerini engelleyen, 4 saat direndikten sonra bacağından vurularak yakalanan Fırat Altun (28), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

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