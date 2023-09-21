Annesini rehin alıp, 4 saat sonra bacağından vurulan şüpheli, hastanede öldü
Mynet Haber
1 saat önce
YORUM YAP0
Antalya’da annesini bıçakla rehin alıp bıraktıktan sonra çağırılan polislere çamaşır suyu atarak eve girmelerini engelleyen, 4 saat direndikten sonra bacağından vurularak yakalanan Fırat Altun (28), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum