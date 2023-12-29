Antalya'da balıkçının fok sevinci: "Ne haber? Şuna bakar mısınız? Fok var fok"

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerin denizle buluştuğu noktada balık tutmak isteyen vatandaşlar, tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan Akdeniz fokuyla karşılaştı. Gördüğü fok karşısında şaşıran balıkçının, “Bak bak foka bakın, foka? Ne haber? Şuna bakar mısınız? Fok var fok, balık olur mu olmaz. Ne kadar güzel geliyor” demesi gülümsetti. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Antalya kıyılarında 25'e yakın fok olduğuna dikkat çekerek, balıkçıları uyardı.