VİDEO

Antalya'da dört saatlik 'pitbull' esareti!

Mynet Haber

Mynet Haber

17 dakika önce

Antalya'da dört saatlik pitbull esareti yaşandı. Sahipsiz pitbull, shih tzu cinsi 'Max' adlı köpeği öldürdükten sonra apartman bahçesine girdi. Pitbull nedeniyle binaya giriş-çıkış yapılamadı. 4 saatin sonunda pitbull, ekiplerce alınıp götürüldü. Max'in sahibi Betül Ataş ise olayın şokunu üzerinden atamadığını belirtti. Yaşananları anlatan Ataş, "4 saatin sonunda belediye ekipleri geldi. Bu süre içinde apartmandakiler dışarı çıkamadı, dışardakiler de içeri giremedi" dedi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Antalya'da dört saatlik 'pitbull' esareti! 02:10

İş arkadaşının masasını, o fark edene kadar her gün 1 cm kaydıran adam 03:49

'Sigorta masrafı olmasın' diye aracını trafikten çekti, cezası pahalıya patladı 03:54

Adana'da dehşete düşüren olay! Kendisini aldattığını düşündüğü eşinin boğazını kesti 00:30

Amasya'da pideye zam yapılmadı, 2022 fiyatları uygulandı: 330 gram pide 5 TL 02:02

Tilkinin post mücadelesi fotokapana yansıdı 00:56

"Sigorta masrafı olmasın" diye aracını trafikten çekti, bu kararının cezasını pahalı ödedi 04:20

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi 03:09

Artvin'de çay fabrikasında yangın 00:31

Depremzede vatandaşın Erdoğan ile diyaloğu dikkat çekti: Ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın... 02:48

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Antalya'da dört saatlik 'pitbull' esareti!

Antalya'da dört saatlik 'pitbull' esareti!

İş arkadaşının masasını, o fark edene kadar her gün 1 cm kaydıran adam

İş arkadaşının masasını, o fark edene kadar her gün 1 cm kaydıran adam

'Sigorta masrafı olmasın' diye aracını trafikten çekti, cezası pahalıya patladı

'Sigorta masrafı olmasın' diye aracını trafikten çekti, cezası pahalıya patladı

Adana'da dehşete düşüren olay! Kendisini aldattığını düşündüğü eşinin boğazını kesti

Adana'da dehşete düşüren olay! Kendisini aldattığını düşündüğü eşinin boğazını kesti

Amasya'da pideye zam yapılmadı, 2022 fiyatları uygulandı: 330 gram pide 5 TL

Amasya'da pideye zam yapılmadı, 2022 fiyatları uygulandı: 330 gram pide 5 TL

Tilkinin post mücadelesi fotokapana yansıdı

Tilkinin post mücadelesi fotokapana yansıdı

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.