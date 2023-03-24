Antalya'da dört saatlik 'pitbull' esareti!

Antalya'da dört saatlik pitbull esareti yaşandı. Sahipsiz pitbull, shih tzu cinsi 'Max' adlı köpeği öldürdükten sonra apartman bahçesine girdi. Pitbull nedeniyle binaya giriş-çıkış yapılamadı. 4 saatin sonunda pitbull, ekiplerce alınıp götürüldü. Max'in sahibi Betül Ataş ise olayın şokunu üzerinden atamadığını belirtti. Yaşananları anlatan Ataş, "4 saatin sonunda belediye ekipleri geldi. Bu süre içinde apartmandakiler dışarı çıkamadı, dışardakiler de içeri giremedi" dedi.