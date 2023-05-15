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Antalya'da iki gencin can verdiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Mynet Haber

Mynet Haber

21 dakika önce

Antalya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet palmiye ağacına çarparak durabildi. Feci kazada ağır yaralanan iki arkadaş hastanede hayatını kaybederken, kaza anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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