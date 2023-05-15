Antalya'da iki gencin can verdiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Mynet Haber
21 dakika önce
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Antalya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet palmiye ağacına çarparak durabildi. Feci kazada ağır yaralanan iki arkadaş hastanede hayatını kaybederken, kaza anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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