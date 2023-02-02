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Antalya'da ilginç anlar: Kendini odaya kilitledi, dışarı çıkmak için muhtardan "seçim sandığı" istedi! 'Ben psikopat değilim'

Mynet Haber

Mynet Haber

54 dakika önce

Antalya'da annesi ve ablasıyla birlikte yaşadığı evde kendisini odasına kilitleyen H.K. (40), polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen ve evi yakacağını söyleyen H.K.'yı ekipler ikana edemeyince devreye mahalle muhtarı girdi. Muhtara, "Seçimde oy için sandığı getir, öyle çıkarım" diyen H.K., polis ve itfaiyenin operasyonuyla etkisiz hale getirilip yakalandı. H.K., polise "Ben psikopat değilim" diyerek kendini savundu. İşte olayın detayları!

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