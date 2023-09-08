Antalya’da taksi şoförünü öldüresiye dövdüler, o anlar kamerada

Antalya’da eli bıçaklı iki saldırgan, bindikleri ticari taksi sürücüsünü öldüresiye darp etti. Yüzü kanlar içerisinde kalan taksici yoğun bakımda 4 saat tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Darp anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, saldırganların bin TL’si ile cep telefonunu gasp ettiğini iddia eden taksi şoförü, “Kolum kırık, dişlerim dökük, bir dişimi yuttum, elmacık kemiğim daha doğrusu 5 yerimden kırığım var ve acı çekiyorum. Bu şahıslardan sonuna kadar şikayetçiyim” dedi.