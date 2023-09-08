VİDEO

Antalya’da taksi şoförünü öldüresiye dövdüler, o anlar kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

27 dakika önce

Antalya’da eli bıçaklı iki saldırgan, bindikleri ticari taksi sürücüsünü öldüresiye darp etti. Yüzü kanlar içerisinde kalan taksici yoğun bakımda 4 saat tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Darp anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, saldırganların bin TL’si ile cep telefonunu gasp ettiğini iddia eden taksi şoförü, “Kolum kırık, dişlerim dökük, bir dişimi yuttum, elmacık kemiğim daha doğrusu 5 yerimden kırığım var ve acı çekiyorum. Bu şahıslardan sonuna kadar şikayetçiyim” dedi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Sarıyer'de denize giren çocuk dalgalara kapılarak kayboldu 02:41

Bombalı eylem hazırlığında olan teröristler yakalandı 01:32

İnsan vücuduna girdiği an yayılıp evini inşa ediyor! Pandemi sonucu yüzde 50 arttı 02:43

Antalya’da taksi şoförünü öldüresiye dövdüler, o anlar kamerada 05:37

Ankara için yaptırılan AK Parti anketinde dikkat çeken detay! O isim ilk kez soruldu… 00:34

Annesini balkondan atmaya çalışan şahıs gözaltına alındı 00:51

Mobilyacılar Sitesi'ni sel böyle vurdu 02:26

Diyarbakır’da Aile Sağlığı Merkezi'nden 200 bin TL’lik hırsızlık 03:06

Sevgilisini 4 kurşunla öldüren sanıktan ‘kazara oldu’ savunması 01:36

Kırklareli'ndeki selde ölen doktor ile eşi için hastanede tören 04:13

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Sarıyer'de denize giren çocuk dalgalara kapılarak kayboldu

Sarıyer'de denize giren çocuk dalgalara kapılarak kayboldu

Bombalı eylem hazırlığında olan teröristler yakalandı

Bombalı eylem hazırlığında olan teröristler yakalandı

İnsan vücuduna girdiği an yayılıp evini inşa ediyor! Pandemi sonucu yüzde 50 arttı

İnsan vücuduna girdiği an yayılıp evini inşa ediyor! Pandemi sonucu yüzde 50 arttı

Antalya’da taksi şoförünü öldüresiye dövdüler, o anlar kamerada

Antalya’da taksi şoförünü öldüresiye dövdüler, o anlar kamerada

Ankara için yaptırılan AK Parti anketinde dikkat çeken detay! O isim ilk kez soruldu…

Ankara için yaptırılan AK Parti anketinde dikkat çeken detay! O isim ilk kez soruldu…

Annesini balkondan atmaya çalışan şahıs gözaltına alındı

Annesini balkondan atmaya çalışan şahıs gözaltına alındı

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.