VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Antalya'daki görüntüler gündem oldu! Uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen genç kendisini yola attı

Mynet Haber

Mynet Haber

17 dakika önce

Antalya'nın Zeytinköy semtinde, sosyal medyada "zombi" olarak tanımlanan bir kişi, trafiği altüst eden olaylara neden oldu. Kişinin flakka adlı tehlikeli uyuşturucunun etkisi altında olabileceği iddia edildi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Antalya'daki görüntüler gündem oldu! Uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen genç kendisini yola attı 00:51

Türkiye'deki 1 araba fiyatına Londra'da aynı modelden 6 tane...Sosyal medyayı sallayan paylaşım: "Başka bir evrende yaşıyorsunuz" 01:07

Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı 06:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazetecinin diyaloğu güldürdü 00:20

Motosikletli metrelerce sürüklendi! Feci kaza saniye saniye kamerada 00:32

Bakanı Işıkhan'dan asgari ücretle ilgili açıklama 01:19

Oğlunun hakkını aramak için hukuk fakültesi kazanıp birincilikle bitirdi! Şimdi hakim olmayı hedefliyor 03:13

Okul müdür yardımcısı silahla vurularak öldürüldü 01:33

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Freni patlayan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi 00:58

Yüksekova'da gece vakti ilginç görüntü: Bulutlarda insan yüzü görüldü 00:26

Diğer Videolar

Antalya'daki görüntüler gündem oldu! Uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen genç kendisini yola attı

Antalya'daki görüntüler gündem oldu! Uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen genç kendisini yola attı

Türkiye'deki 1 araba fiyatına Londra'da aynı modelden 6 tane...Sosyal medyayı sallayan paylaşım: "Başka bir evrende yaşıyorsunuz"

Türkiye'deki 1 araba fiyatına Londra'da aynı modelden 6 tane...Sosyal medyayı sallayan paylaşım: "Başka bir evrende yaşıyorsunuz"

Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazetecinin diyaloğu güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazetecinin diyaloğu güldürdü

Motosikletli metrelerce sürüklendi! Feci kaza saniye saniye kamerada

Motosikletli metrelerce sürüklendi! Feci kaza saniye saniye kamerada

Bakanı Işıkhan'dan asgari ücretle ilgili açıklama

Bakanı Işıkhan'dan asgari ücretle ilgili açıklama

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.