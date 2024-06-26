Antalya'daki görüntüler gündem oldu! Uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen genç kendisini yola attı
Mynet Haber
17 dakika önce
Antalya'nın Zeytinköy semtinde, sosyal medyada "zombi" olarak tanımlanan bir kişi, trafiği altüst eden olaylara neden oldu. Kişinin flakka adlı tehlikeli uyuşturucunun etkisi altında olabileceği iddia edildi.
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