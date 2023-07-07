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Antalya'ya turist akını! Sayı 6 milyonu aştı

Mynet Haber

Mynet Haber

23 dakika önce

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Antalya turistlerin akınına uğradı. Kenti yıl başından bu yana hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 6 milyonu geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 27 oldu.

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