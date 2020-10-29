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  4. Arka Sokaklar dizisine üç yeni transfer! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Arka Sokaklar dizisine üç yeni transfer! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

29.10.2020 11:47 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar dizisine üç yeni transfer! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan 'Arka Sokaklar', 15’inci sezonuyla her cuma akşamı ekrana gelmeye devam ediyor. Fenomen dizinin kadrosuna 3 yeni isim katıldı.

Her sezonu ayrı olay olan Arka Sokaklar'a taze kan! Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı dizinin, kadrosuna üç yeni oyuncu daha katıldı.

Sevi Demirçivi, Emre Törün ve Rabia Kaya’nın izleyici karşısına çıkacağı 563’üncü bölüm, 30 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek.

Dizide, Sevi Demirçivi amir Ümit karakterine, Emre Törün Civan karakterine, Rabia Kaya ise Nuray Yıldız karakterine hayat verecek.

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