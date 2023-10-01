Arkadaşına kafede otururken kurşun yağdıran şüpheli: Daha önce tartışmamız oldu
Mynet Haber
1 saat önce
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Adana’da kafede arkadaşlarıyla oturan O.E.'yi (23) sırtından tabancayla vurup yaralayan şahıs (19), tutuklandı. Şahsın ifadesinde “Daha önce bir tartışmamız oldu. O tartışmada bana küfretti” dediği öğrenildi.
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