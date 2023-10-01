VİDEO

Arkadaşına kafede otururken kurşun yağdıran şüpheli: Daha önce tartışmamız oldu

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Adana’da kafede arkadaşlarıyla oturan O.E.'yi (23) sırtından tabancayla vurup yaralayan şahıs (19), tutuklandı. Şahsın ifadesinde “Daha önce bir tartışmamız oldu. O tartışmada bana küfretti” dediği öğrenildi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Sultangazi'de hafriyat kamyonunun 6 araca çarptığı anlar kamerada 00:59

Başkent'te terör saldırısı girişimi: Terörist kendini böyle patlattı 00:34

Arkadaşına kafede otururken kurşun yağdıran şüpheli: Daha önce tartışmamız oldu 00:25

Akdeniz’de oluşan çok sayıda hortum, cep telefonuyla görüntülendi 00:18

Başkent'te terör saldırısı girişimi...Aracın patlama anı kamerada 00:18

Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Kızılay çevresinde patlama sesi duyuldu! Bakan Yerlikaya: 'Teröristlerden biri kendini patlattı, diğeri etkisiz hale getirildi' 00:50

Başkent'te terör saldırısı girişimi...Aracın patlama anı kamerada 00:18

Çorum'da selin gelişi kamerada 04:59

Başkentte hareketli dakikalar: Kızılay çevresinde patlama sesi duyuldu! 01:11

Ankara Kızılay çevresinde patlama sesi 03:17

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Sultangazi'de hafriyat kamyonunun 6 araca çarptığı anlar kamerada

Sultangazi'de hafriyat kamyonunun 6 araca çarptığı anlar kamerada

Başkent'te terör saldırısı girişimi: Terörist kendini böyle patlattı

Başkent'te terör saldırısı girişimi: Terörist kendini böyle patlattı

Arkadaşına kafede otururken kurşun yağdıran şüpheli: Daha önce tartışmamız oldu

Arkadaşına kafede otururken kurşun yağdıran şüpheli: Daha önce tartışmamız oldu

Akdeniz’de oluşan çok sayıda hortum, cep telefonuyla görüntülendi

Akdeniz’de oluşan çok sayıda hortum, cep telefonuyla görüntülendi

Başkent'te terör saldırısı girişimi...Aracın patlama anı kamerada

Başkent'te terör saldırısı girişimi...Aracın patlama anı kamerada

Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Kızılay çevresinde patlama sesi duyuldu! Bakan Yerlikaya: 'Teröristlerden biri kendini patlattı, diğeri etkisiz hale getirildi'

Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Kızılay çevresinde patlama sesi duyuldu! Bakan Yerlikaya: 'Teröristlerden biri kendini patlattı, diğeri etkisiz hale getirildi'

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.