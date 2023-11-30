Arnavutköy'de durakta bekleyen kadına kurşun yağdırdı

Arnavutköy'de otobüs durağında bekleyen kadın silahlı saldırıya uğradı. Başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kadın, o sırada yoldan geçen bir minibüse bindirilerek hastaneye kaldırıldı Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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