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Arnavutköy'de durakta bekleyen kadına kurşun yağdırdı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Arnavutköy'de otobüs durağında bekleyen kadın silahlı saldırıya uğradı. Başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kadın, o sırada yoldan geçen bir minibüse bindirilerek hastaneye kaldırıldı Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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