VİDEO

Arnavutköy’de korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuğu fark etmeyen sürücü arabayla üzerinden böyle geçti

Mynet Haber

Mynet Haber

12 dakika önce

İstanbul Arnavutköy'de yaşanan bir kaza herkesi kahretti. Sokak ortasında oturur vaziyette duran 5 yaşındaki küçük çocuk, sokağa manevra yapan aracın altında kaldı. Sürücü küçük çocuğu görmeyip üzerinden geçerken, korkunç anlar kameraya yansıdı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Arnavutköy’de korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuğu fark etmeyen sürücü arabayla üzerinden böyle geçti 00:09

TOGG’a çarpan patpatın sürücüsü Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor 03:03

Dehşete düşüren olay! Somali'de yolcu uçağı iniş sırasında böyle parçalandı 00:44

Manavgat'ta feci kaza! Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına daldı: 2 ölü 01:07

Sevgilisini taciz eden kişiyi satırla yaraladı, sözleri dehşete düşürdü! 'Yarım kalan işi tamamlayacağım' 00:38

Lotodan 6,5 milyon TL ikramiye kazandı, haberi bakın nasıl öğrendi 02:28

Isparta'da feci kaza! Midibüs şarampole devrildi 00:34

Darp ettikleri adamı kameraya alıp, "Dana kesmedik" notuyla sosyal medyada yayınladılar 03:38

Böyle düğün hediyesi görülmedi...Tam 45 metre 03:11

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç tepkisi: 'Dün söylediğinizi bugün neden yalıyorsunuz?' 03:40

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Arnavutköy’de korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuğu fark etmeyen sürücü arabayla üzerinden böyle geçti

Arnavutköy’de korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuğu fark etmeyen sürücü arabayla üzerinden böyle geçti

TOGG’a çarpan patpatın sürücüsü Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor

TOGG’a çarpan patpatın sürücüsü Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor

Dehşete düşüren olay! Somali'de yolcu uçağı iniş sırasında böyle parçalandı

Dehşete düşüren olay! Somali'de yolcu uçağı iniş sırasında böyle parçalandı

Manavgat'ta feci kaza! Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına daldı: 2 ölü

Manavgat'ta feci kaza! Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına daldı: 2 ölü

Sevgilisini taciz eden kişiyi satırla yaraladı, sözleri dehşete düşürdü! 'Yarım kalan işi tamamlayacağım'

Sevgilisini taciz eden kişiyi satırla yaraladı, sözleri dehşete düşürdü! 'Yarım kalan işi tamamlayacağım'

Lotodan 6,5 milyon TL ikramiye kazandı, haberi bakın nasıl öğrendi

Lotodan 6,5 milyon TL ikramiye kazandı, haberi bakın nasıl öğrendi

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.