Arnavutköy’de korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuğu fark etmeyen sürücü arabayla üzerinden böyle geçti
Mynet Haber
12 dakika önce
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İstanbul Arnavutköy'de yaşanan bir kaza herkesi kahretti. Sokak ortasında oturur vaziyette duran 5 yaşındaki küçük çocuk, sokağa manevra yapan aracın altında kaldı. Sürücü küçük çocuğu görmeyip üzerinden geçerken, korkunç anlar kameraya yansıdı.
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