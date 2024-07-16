Arnavutköy’de şoke eden olay! Bisiklet parkurunda bisiklet süren çocuğa saldırı

Arnavutköy’de bulunan bir parkın içerisindeki bisiklet parkurunda bisiklet süren bir çocuk ilginç bir tepkiyle karşılaştı. Çocuğa, bir aile rahatsız olduğunu belirterek çocuğa saldırıp “bir daha buraya gelmeyeceksin” dedi.