Arnavutköy'de su basan evden komşularının kurtardığı kadın o anları anlattı

Dün İstanbul'u vuran sel sırasında çocuklarını dışarı çıkardıktan sonra eşyaları kurtarmak için eve dönen Cansu Kaymak mahsur kalmış, Türkiye onun komşuları tarafından kurtarıldığı anların görüntülerini konuşmuştu. Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Kaymak, "Tezgahın üzerine çıkıp komşularıma beni kurtarın diye bağırdım. Onlar da korkuluğu kırıp beni kurtardı" dedi. Megakentte kuvvetli yağış bugün de etkili. Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi su bastı. AKOM'dan hafta sonu için uyarı geldi.