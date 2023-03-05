VİDEO

Artvin’de kar nedeniyle iletişim kurulamayan yaşlı çiftin yardımına drone yetişti

Mynet Haber

Mynet Haber

45 dakika önce

Artvin’in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan ve elektrikleri kesilen yaşlı çiftle iletişim kurulamayınca, köy sakinleri drone yardımıyla telefonlarını şart edebilmeleri için taşınabilir pil gönderdi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Artvin’de kar nedeniyle iletişim kurulamayan yaşlı çiftin yardımına drone yetişti 03:16

Hataylı kebapçının dikkati depremde öldü sanılıp morga getirilen çocuğun hayatını kurtardı 03:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa'yla ilgili açıklama 04:51

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü 01:38

Kağıthane Devlet Hastanesi'nde taşınma başladı! 01:56

Fatih Erbakan’dan 'Altılı Masa’ yorumu 01:16

Tuzla'da aidat protestosu! Vatandaşlar sokağa döküldü 04:41

İYİ Partili Paçacı: "Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz" 05:18

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi 00:39

Yürekleri ağza getiren anlar: Asker eğlencesinde silahlar ateşlendi! Eğlencenin dozunu kaçırdılar 01:06

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Artvin’de kar nedeniyle iletişim kurulamayan yaşlı çiftin yardımına drone yetişti

Artvin’de kar nedeniyle iletişim kurulamayan yaşlı çiftin yardımına drone yetişti

Hataylı kebapçının dikkati depremde öldü sanılıp morga getirilen çocuğun hayatını kurtardı

Hataylı kebapçının dikkati depremde öldü sanılıp morga getirilen çocuğun hayatını kurtardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa'yla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa'yla ilgili açıklama

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

Kağıthane Devlet Hastanesi'nde taşınma başladı!

Kağıthane Devlet Hastanesi'nde taşınma başladı!

Fatih Erbakan’dan 'Altılı Masa’ yorumu

Fatih Erbakan’dan 'Altılı Masa’ yorumu

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.