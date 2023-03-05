Artvin’de kar nedeniyle iletişim kurulamayan yaşlı çiftin yardımına drone yetişti
Mynet Haber
45 dakika önce
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Artvin’in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan ve elektrikleri kesilen yaşlı çiftle iletişim kurulamayınca, köy sakinleri drone yardımıyla telefonlarını şart edebilmeleri için taşınabilir pil gönderdi.
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