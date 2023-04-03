Artvin’de off-road yapan aracın kaza anı kamerada

Artvin’in Borçka ilçesinde ormanlık arazide meydana gelen kazada off-road yapan araç takla attı. Devrilen araç içinde bulunan 1 kişi yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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