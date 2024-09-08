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  4. Aşkın Nur Yengi'nin Narin açıklaması gündemde! Konu covid aşısına geldi: "Herhalde diyorum aşılardan oldu..."

Aşkın Nur Yengi'nin Narin açıklaması gündemde! Konu covid aşısına geldi: "Herhalde diyorum aşılardan oldu..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.09.2024 07:11
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Narin Güran’dan günlerdir bir iz arayan ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken sosyal medyada da bu konu konuşulmaya devam ediyor. Küçük Narin'e dair konuşan Aşkın Nur Yengi konuyu covid aşılarına bağladı. O açıklama sosyal medyayı salladı.

Aşkın Nur Yengi'nin Narin açıklaması gündemde! Konu covid aşısına geldi: "Herhalde diyorum aşılardan oldu..."

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin’i arama çalışmaları o günden bu yana devam ediyor.

Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran da bu süreçte tutuklandı.

7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alanda arama yapılmasına rağmen küçük Narin'den haber alınamıyor. Narin'e dair sosyal medya da ayakta. Herkes Narin için tedirgin ve merakta...

Konuya dair fikri sorulan Aşkın Nur Yengi de yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Küçük Narin'e dair konuşan şarkıcı üzüntüsünü dile getirirken konuyu bir anda covid aşılarına bağladı.

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Aşkın Nur Yengi "Bulunamaması hepimizi çok üzüyor. Bir anne olarak evlatlarımızın böyle çirkin insanların bu davranışları... Herhalde diyorum bu aşılardan oldu. İnsanların yüreklerinin acımasız ve çirkin olmaları hepimizi tuhaflaştırdı. Ben de utanıyorum, belki çok vardı bunlar ama sosyal medya her şeyi önümüze döküyor ya sevimsizleşti her şey ya" dedi.

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Aşkın Nur Yengi
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