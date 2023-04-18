Aslıhan Sinem'in sokakta telaşla koştuğu son görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de iş görüşmesi için evden çıkıp, geri dönmeyen ve bir gün sonra bulunduğu hastanede yaşamını yitiren Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) son görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan önce, son olarak gittiği belirlenen Cem A.'nın (27) evinin sokağındaki caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Çiçek'in sokağın başından sonuna kadar telaşla koştuğu görüldü. Baba Serdar Çiçek (41), "Cem A., mahkemede kızımın evinden 19.00 sıralarında ayrıldığını söyledi ama görüntülerde 21.36'da telaşla koşup, kaçtığı görülüyor" dedi.