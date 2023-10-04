Assos Antik Kenti'nde 1700 yıllık üç dişli zıpkın bulundu

Çanakkale'deki Assos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, antik dönemde balık avlamada kullanılan 1700-1800 yıllık olduğu değerlendirilen demirden üç dişli zıpkın bulundu. Zıpkının, özellikle duvar resimlerinde ve başka betimlemelerde gördükleri bir malzeme olduğunu aktaran Prof. Dr. Nurettin Arslan, "Bu tür malzemeleri Assos'ta ilk defa buluyoruz" dedi. Arslan "Günümüze ulaşan örneklerin çok nadir olması açısından önemli bir eser olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.