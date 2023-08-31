At önce tekeri sonra sahibini bıraktı

Düzce'de at arabasıyla yola çıkan bir kişi, arabasının tekeri çıkınca tekerin peşine gitti. O sırada ürken at ise tek tekeri olamayan arabayı sürükleyerek koşmaya başladı, yolda sahibini de geçen atı durdurmak ise mümkün olmadı.