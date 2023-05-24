At üstünde yüzlerce kilometrelik yolculuk yaptı! "Her şey kızım için"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) okuyan kızı Zeynep Kerse'ye (22) verdiği sözü tutan, Türkiye Binicilik Federasyonu'nda lisanslı ‘endurance binicisi’ olan Selman Kerse (51), İstanbul'un Silivri ilçesinden atıyla yola çıkarak 300 kilometreden fazla yolu 5 günde gidip, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'nde kızıyla buluştu. Yolculuğun kendisini çok zorladığını söyleyen Kerse, "Her şey kızım içindi, çok mutluyum. Şu an çok duyguluyum, kızımla biraz özlem gidermek istiyorum. Ben sözümü tuttum kızım da sözünü tuttu okulunu bitirdi" dedi.