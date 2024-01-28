Ataşehir'de kuaföre silahlı saldırı kamerada

Ataşehir'de tıraş olmak için kuaföre gelen 17 yaşındaki B.S., motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan B.S., ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.