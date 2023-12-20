VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Ataşehir'de motokuryeye darp kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

30 dakika önce

Ataşehir'de motosikletiyle sokakta ilerleyen Tamer Akçağ, yola dikkatsiz şekilde giren 2 kişinin saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklarla saldırıya uğrayan kurye, hastaneye giderek tedavi oldu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Bursa’da sinyal vermeden şerit değiştiren otomobil faciaya neden oluyordu 00:14

Ataşehir'de motokuryeye darp kamerada 03:36

İstanbul'da asker kaçaklarına sahte rapor düzenleyen şebekeye operasyon 01:53

63 ilde 'Kafes' operasyonu: 302 şüpheli yakalandı 01:45

İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis her yeri boğdu, trafik duraksadı 02:11

Eski damat katliam yaptı, aynı aileden 4 kişiyi öldürdü 01:08

Fotoğraf tutkusu öldürüyordu 00:22

Tutkunu oldukları otomobiller için evlerinin terasını garaja dönüştürdüler 01:54

İstanbul'daki işkence villasıyla ilgili muamma çözüldü! Sırp çete liderinin Sarıyer'de öldürülmesi sonrası flaş bellek her şeyi ele verdi 00:34

Fırtına nedeniyle batmıştı! 'Kafkametler'in batık görüntüleri ortaya çıktı 00:57

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Bursa’da sinyal vermeden şerit değiştiren otomobil faciaya neden oluyordu

Bursa’da sinyal vermeden şerit değiştiren otomobil faciaya neden oluyordu

Ataşehir'de motokuryeye darp kamerada

Ataşehir'de motokuryeye darp kamerada

İstanbul'da asker kaçaklarına sahte rapor düzenleyen şebekeye operasyon

İstanbul'da asker kaçaklarına sahte rapor düzenleyen şebekeye operasyon

63 ilde 'Kafes' operasyonu: 302 şüpheli yakalandı

63 ilde 'Kafes' operasyonu: 302 şüpheli yakalandı

İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis her yeri boğdu, trafik duraksadı

İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis her yeri boğdu, trafik duraksadı

Eski damat katliam yaptı, aynı aileden 4 kişiyi öldürdü

Eski damat katliam yaptı, aynı aileden 4 kişiyi öldürdü

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.