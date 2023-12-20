Ataşehir'de motokuryeye darp kamerada

Ataşehir'de motosikletiyle sokakta ilerleyen Tamer Akçağ, yola dikkatsiz şekilde giren 2 kişinin saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklarla saldırıya uğrayan kurye, hastaneye giderek tedavi oldu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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