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Atatürk'ün fotoğrafını yakıp sosyal medyada paylaştılar

Mynet Haber

Mynet Haber

12 saat önce

Kayseri'de lise öğrencisi 3 genç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakıp sosyal medyada paylaştı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte 3 genç, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kayseri Valiliği'nden de konuyla ilgili açıklama geldi.

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