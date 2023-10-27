Atatürk'ün fotoğrafını yakıp sosyal medyada paylaştılar

Kayseri'de lise öğrencisi 3 genç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakıp sosyal medyada paylaştı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte 3 genç, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kayseri Valiliği'nden de konuyla ilgili açıklama geldi.