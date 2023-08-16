Atatürk'ün restore edilmiş arşivlik görüntüleri izleyicilere sunuldu

Atatürk'ün bugüne kadar bilinmeyen restore edilmiş arşivlik görüntüleri yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, hazırladığı "Film Mirasım" projesi ile Ulu Önder Atatürk'ün daha önce hiç yayınlanmayan görüntülerini paylaştı.