Atatürk'ün restore edilmiş arşivlik görüntüleri izleyicilere sunuldu
Mynet Haber
1 saat önce
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Atatürk'ün bugüne kadar bilinmeyen restore edilmiş arşivlik görüntüleri yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, hazırladığı "Film Mirasım" projesi ile Ulu Önder Atatürk'ün daha önce hiç yayınlanmayan görüntülerini paylaştı.
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