VİDEO

Atatürk'ün restore edilmiş arşivlik görüntüleri izleyicilere sunuldu

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Atatürk'ün bugüne kadar bilinmeyen restore edilmiş arşivlik görüntüleri yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, hazırladığı "Film Mirasım" projesi ile Ulu Önder Atatürk'ün daha önce hiç yayınlanmayan görüntülerini paylaştı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Kiralık daire ilanında şoke eden talep! "Gülsek mi ağlasak mı bilemedik, ev kiralayacakların Allah yardımcısı olsun" 03:28

Beşiktaş'ta boğazına sakız kaçan şoförü 'doğru heimlich manevrası' kurtardı 01:28

Foça sahillerinde denizanası yoğunluğu 00:58

Atatürk'ün restore edilmiş arşivlik görüntüleri izleyicilere sunuldu 09:31

Sırt sırta veren kuzenlerin rakipleri Alman firmaları! "Litresini 35 bin TL'den satıyoruz" 04:18

Van Gölü'nde Cumhuriyet döneminde kullanılan iskele ortaya çıktı 01:51

Büyükçekmece'de korku dolu anlar! Trafo bomba gibi patladı 00:36

Sakarya'da her yıl tekrarlanan ilginç doğa olayı yeniden gerçekleşti! Milyonlarca kelebeğin ölüm dansı böyle görüntülendi 01:05

Arnavutköy'de hayatını kaybeden motosikletlilerin son görüntüleri 00:45

İstanbul'da ev sahipleri yıllık kirayı peşin istemeye başladı 01:45

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Kiralık daire ilanında şoke eden talep! "Gülsek mi ağlasak mı bilemedik, ev kiralayacakların Allah yardımcısı olsun"

Kiralık daire ilanında şoke eden talep! "Gülsek mi ağlasak mı bilemedik, ev kiralayacakların Allah yardımcısı olsun"

Beşiktaş'ta boğazına sakız kaçan şoförü 'doğru heimlich manevrası' kurtardı

Beşiktaş'ta boğazına sakız kaçan şoförü 'doğru heimlich manevrası' kurtardı

Foça sahillerinde denizanası yoğunluğu

Foça sahillerinde denizanası yoğunluğu

Atatürk'ün restore edilmiş arşivlik görüntüleri izleyicilere sunuldu

Atatürk'ün restore edilmiş arşivlik görüntüleri izleyicilere sunuldu

Sırt sırta veren kuzenlerin rakipleri Alman firmaları! "Litresini 35 bin TL'den satıyoruz"

Sırt sırta veren kuzenlerin rakipleri Alman firmaları! "Litresini 35 bin TL'den satıyoruz"

Van Gölü'nde Cumhuriyet döneminde kullanılan iskele ortaya çıktı

Van Gölü'nde Cumhuriyet döneminde kullanılan iskele ortaya çıktı

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.