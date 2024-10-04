VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Mynet Haber

Mynet Haber

19 dakika önce

Avcılar E5'te pikap araçlara çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdi

Avcılar E5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü diğer sürücülere adeta dehşeti yaşattı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Avcılar E5'te pikap araçlara çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdi 00:38

73 yaşındaki marangoz ustasının 60 yıllık meslek aşkı: "Çalışan demir paslanmaz" 03:07

Kayıp Rojin'e ait telefon, jandarma kriminale gönderildi 01:06

Şifa kaynağı Çördük, azı yarar, fazlası zarar 04:01

Tuzla'da polise silahlı saldırı 03:20

Diğer Videolar

Avcılar E5'te pikap araçlara çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdi

Avcılar E5'te pikap araçlara çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdi

73 yaşındaki marangoz ustasının 60 yıllık meslek aşkı: "Çalışan demir paslanmaz"

73 yaşındaki marangoz ustasının 60 yıllık meslek aşkı: "Çalışan demir paslanmaz"

Kayıp Rojin'e ait telefon, jandarma kriminale gönderildi

Kayıp Rojin'e ait telefon, jandarma kriminale gönderildi

Şifa kaynağı Çördük, azı yarar, fazlası zarar

Şifa kaynağı Çördük, azı yarar, fazlası zarar

Tuzla'da polise silahlı saldırı

Tuzla'da polise silahlı saldırı

Bunun adı sevgi değil çocuk istismarı! Bebeği dudağından öpüp kaydetti, 'teyzesini yedi' diye paylaştı

Bunun adı sevgi değil çocuk istismarı! Bebeği dudağından öpüp kaydetti, 'teyzesini yedi' diye paylaştı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.