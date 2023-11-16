Avcılar'da ambulans İETT otobüsü ve otomobile çarptı

Avcılar D-100 yan yolda iddiaya göre hızla gelen ambulans, araçların arasından geçmeye çalışırken önce durakta bekleyen İETT otobüsüne ardından sol taraftan gelen otomobile çarparak durabildi. Kazada, İETT otobüsü içerisinde bazı yolcular hafif yaralanırken ambulans içerisinde sıkışan sağlık personeli evredekilerin yardımı ile kurtarıldı. Kaza nedeniyle D-100 yan yol Beylikdüzü istikameti trafiğe kapandı. Yaşananlar, güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.