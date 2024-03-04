Avcılar'da ev sahibi şikayetçi oldu; dairesinin 27 yatak konularak kiralandığı ortaya çıktı

AVCILAR'da bir ev sahibi 4 katlı binanın 2. katındaki daireyi kaçak çalıştığı iddia edilen emlakçı aracılığıyla kiraya verdi. Daireyi kiralayan kişi ise başka bir kiracı buldu. Daireyi son kiralayan, her odaya 10 yatak koyarak günlük kiralık daireden para kazanmaya başladı. Şikayetlerin artması üzerine ev sahibi İstanbul Emlakçılar Odası'ndan yardım istedi. Haber verilmesi üzerine daireye gelen polis ekipleri, 27 yatak konulan evde çok sayıda yabancı uyruklunun kaldığını tespit etti.