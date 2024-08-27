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46 dakika önce

Avcılar’da kadına şiddet: Yumrukladı, yerde sürükleyip defalarca sopayla vurdu

Avcılar’da bir kadın yol ortasında ve otomobil içerisinde dakikalarca tekme, yumruk ve sopayla dövülerek yerde sürüklendi. Kadına şiddete tepki gösteren bir kişinin de darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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