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Avcılar'da taciz şüphelisine mahalleliden dayak

Mynet Haber

Mynet Haber

30 dakika önce

Avcılar'da, iddiaya göre köpeklerini gezdirmeye çıkan iki kadını taciz ettiği fark edilen kişi, mahalleli tarafından darbedilerek polise teslim edildi. Şüphelinin darbedildiği anlar cep telefonu ile görüntülendi.

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