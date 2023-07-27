Avcılar'da taciz şüphelisine mahalleliden dayak

Avcılar'da, iddiaya göre köpeklerini gezdirmeye çıkan iki kadını taciz ettiği fark edilen kişi, mahalleli tarafından darbedilerek polise teslim edildi. Şüphelinin darbedildiği anlar cep telefonu ile görüntülendi.
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