AVM’de şüpheli ölüm

Kağıthane’deki bir AVM’de 2 gün önce intihar ettiği düşünülen bir kişinin cesedi cesedi bulundu. Olay 2 gün sonra fark edilirken, ceset itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu cam tavanı kırılan bölümden güçlükle çıkarıldı.
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