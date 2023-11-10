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AVM’de şüpheli ölüm

Mynet Haber

Mynet Haber

26 dakika önce

Kağıthane’deki bir AVM’de 2 gün önce intihar ettiği düşünülen bir kişinin cesedi cesedi bulundu. Olay 2 gün sonra fark edilirken, ceset itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu cam tavanı kırılan bölümden güçlükle çıkarıldı.

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