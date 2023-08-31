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Avukat dedektif gibi iz sürdü, müteahhidin savunmasını ‘Google Earth’ ile çürüttü

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Adana’da depremde yıkılarak 82 kişinin ölümüne neden olan apartmanın karot örneklerinde beton yerine taş çıkarken müteahhidin, “C blok inşaatını 4. kattayken devraldım” iddiasını da avukat dedektif gibi iz sürerek çürüttü. 2000 yılındaki Google Earth görüntülerinde apartmanın C blok inşaatına başlanmadığını bulan Avukat Nazan Akça Subaşı, "Bu davanın benim için ayrı bir yeri var. O nedenle bu kadar uğraştım. Binadan alınan karot örneklerinde de binanın beton kalitesi C6 çıktı. C6 diye bir beton kalitesi yok" dedi.

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