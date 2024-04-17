Aydın'da korku dolu anlar! Dev gemi iskeleye böyle çarptı
Mynet Haber
55 dakika önce
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde limana yanaşmaya çalışan dev kruvaziyer gemi duramayınca iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisi ile iskelede ve gemide maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Geminin çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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