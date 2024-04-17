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Aydın'da korku dolu anlar! Dev gemi iskeleye böyle çarptı

Mynet Haber

Mynet Haber

55 dakika önce

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde limana yanaşmaya çalışan dev kruvaziyer gemi duramayınca iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisi ile iskelede ve gemide maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Geminin çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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