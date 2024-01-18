Aydın'da tünel içerisindeki zincirleme kaza kameralara yansıdı: 2 yaralı

Aydın - İzmir otobanında TIR ile otomobilin çarpıştığı kazaya diğer araçların da karışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Tüneldeki güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
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