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Aydın'da tünel içerisindeki zincirleme kaza kameralara yansıdı: 2 yaralı

Mynet Haber

Mynet Haber

9 dakika önce

Aydın - İzmir otobanında TIR ile otomobilin çarpıştığı kazaya diğer araçların da karışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Tüneldeki güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

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