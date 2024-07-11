Aynur'u boğarak öldüren erkek arkadaşına indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Aynur Çiçek'i (35) boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan erkek arkadaşı Şenol Çankaya'ya (45), hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.
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