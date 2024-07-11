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1 saat önce

Aynur'u boğarak öldüren erkek arkadaşına indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Aynur Çiçek'i (35) boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan erkek arkadaşı Şenol Çankaya'ya (45), hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

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