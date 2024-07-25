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3 saat önce

Ayrıldığı eski dini nikahlı eşi ile ilgili sela okuttu; yarın cenazesinin kaldırılacağını öğrenen kadın polise başvurdu

Bursa'da Zafer K. (38), geçimsizlik nedeniyle 1,5 yıl önce evden ayrılan eski dini nikahlı eşi Tuğçe Emir (28) için camiden sela okutup, cenazesinin yarın ikindi vakti kaldırılacağı anonsunu yaptırdı. Olayı yakınlarının telefon açmasıyla öğrenen ve öldürülme korkusuyla polise giderek şikayette bulunan Emir, "Sela okunduğunu duyduğumda çok korktum. 'İkindide Hürriyet Camisi'nde kaldırılacak' denildiği için acaba ikindiye kadar bir şey mi yapacak diye korktum. Çünkü sürekli tehdit mesajları alıyordum" dedi. Bu arada Zafer K.’nın Tuğçe Emir için sela okuttuğu sırada cami önünde cep telefonuyla bu anı kaydettiği görüldü.

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Ayrıldığı eski dini nikahlı eşi ile ilgili sela okuttu; yarın cenazesinin kaldırılacağını öğrenen kadın polise başvurdu

Ayrıldığı eski dini nikahlı eşi ile ilgili sela okuttu; yarın cenazesinin kaldırılacağını öğrenen kadın polise başvurdu

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