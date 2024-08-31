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19 dakika önce

Baba ile 6 yaşındaki kızının öldüğü kazanın feci görüntüleri ortaya çıktı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ile 6 yaşındaki kızı hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı. Kaza anının araç içi kameraya yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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