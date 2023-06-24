VİDEO

Bağcılar'da anne ve 3 çocuğunun üzerine elektrik kabloları düştü

Mynet Haber

Mynet Haber

4 saat önce

Bağcılar'da caddede ilerleyen kamyonetin dorsesi elektrik kablosuna takıldı. Kamyonet yoluna devam edince elektrik direği ve kablolar anne ve üç çocuğunun üzerine düştü. Bir anda kıvılcımlar ve patlamalar arasında kalan anne çocuklarını kurtarmak için büyük çaba sarfetti. Kameraya yansıyan olayda şans eseri anne ve çocukları yara almadan kurtuldu. Anne Tuğba Postacı, "Direğin çocuğun üzerine geldiğini gördüm. Çocuk gitti zaten diyerek o an bitti benim için her şey" dedi.

Kanala Ait Diğer Videolar

İstanbul'da sivrisinek tedirginliği 04:47

Rusya'nın başkenti Moskova'da ana yollara damperli kamyonlar yerleştirilmeye başlandığı iddiası 00:26

Wagner savaşçıları Rostov sokaklarında 04:20

Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi 00:48

Akşener: "Bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır" 06:28

Rus askeri helikopterlerinin Voronej bölgesinde Wagner Grubu tarafından kontrol edilen yakıt depolarını bombaladığı iddia edildi 00:17

Üsküdar’da dehşet: Benzin alamayınca çalışanların üzerine otomobil sürdü 01:09

Diyarbakır’da korkunç olay! 7 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşini araçla ezerek öldürdü… 01:05

Bağcılar'da anne ve 3 çocuğunun üzerine elektrik kabloları düştü 01:41

Rostov'da zırhlı araç hareketliliği sürüyor 01:12

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

İstanbul'da sivrisinek tedirginliği

İstanbul'da sivrisinek tedirginliği

Rusya'nın başkenti Moskova'da ana yollara damperli kamyonlar yerleştirilmeye başlandığı iddiası

Rusya'nın başkenti Moskova'da ana yollara damperli kamyonlar yerleştirilmeye başlandığı iddiası

Wagner savaşçıları Rostov sokaklarında

Wagner savaşçıları Rostov sokaklarında

Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Akşener: "Bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır"

Akşener: "Bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır"

Rus askeri helikopterlerinin Voronej bölgesinde Wagner Grubu tarafından kontrol edilen yakıt depolarını bombaladığı iddia edildi

Rus askeri helikopterlerinin Voronej bölgesinde Wagner Grubu tarafından kontrol edilen yakıt depolarını bombaladığı iddia edildi

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.