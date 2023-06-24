Bağcılar'da anne ve 3 çocuğunun üzerine elektrik kabloları düştü

Bağcılar'da caddede ilerleyen kamyonetin dorsesi elektrik kablosuna takıldı. Kamyonet yoluna devam edince elektrik direği ve kablolar anne ve üç çocuğunun üzerine düştü. Bir anda kıvılcımlar ve patlamalar arasında kalan anne çocuklarını kurtarmak için büyük çaba sarfetti. Kameraya yansıyan olayda şans eseri anne ve çocukları yara almadan kurtuldu. Anne Tuğba Postacı, "Direğin çocuğun üzerine geldiğini gördüm. Çocuk gitti zaten diyerek o an bitti benim için her şey" dedi.