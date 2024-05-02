Bağcılar’da motosiklet hırsızlığı

Bağcılar'da motosikletli 2 şüpheli, sokakta park halinde bulunan motosikletin bağlı bulunduğu zinciri demir makasıyla kesti. 2 şüpheli çaldıkları motosikletle sokaktan hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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