Bağcılar'da önce tehdit ettiler sonra kurşunladılar; o anlar kamerada
Bağcılar’da önce not ardından da mesaj gönderilen mağaza sabaha karşı kurşunlandı. İş yeri sahibi yetkililerden yardım isterken, notun çocuk tarafından mağazaya bırakıldığı ve iş yerinin kurşunlandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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