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Bahçelievler’de dehşet: İETT otobüsü durağa daldı! Görüntüler ortaya çıktı

Mynet Haber

Mynet Haber

14 dakika önce

İstanbul Bahçelievler’de sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybederken 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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