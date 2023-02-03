Bahçelievler’de dehşet: İETT otobüsü durağa daldı! Görüntüler ortaya çıktı
Mynet Haber
14 dakika önce
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İstanbul Bahçelievler’de sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybederken 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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