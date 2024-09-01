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15 dakika önce

Bakan Göktaş'tan dedesinin sırtında taşıdığı Yiğit'e destek telefonu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyada gördüğü, kemik erimesi nedeniyle yürüyemeyen ve dedesinin sırtında dışarı çıkan Yiğit Ağırbaş'ı telefonla arayarak her türlü ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

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