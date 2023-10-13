Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Bulutlar Çetesi' suç örgütü çökertildi
Mynet Haber
1 saat önce
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Emniyet güçlerinin suç örgütlerine karşı düzenlemiş olduğu operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya son dakika yaptığı açıklamasında “Bulutlar Çetesi” olarak bilinen suç örgütünün de çökertildiğini duyurdu.
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