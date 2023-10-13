Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Bulutlar Çetesi' suç örgütü çökertildi

Emniyet güçlerinin suç örgütlerine karşı düzenlemiş olduğu operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya son dakika yaptığı açıklamasında “Bulutlar Çetesi” olarak bilinen suç örgütünün de çökertildiğini duyurdu.