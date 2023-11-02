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Bakan Yerlikaya duyurdu! Liderliğini Hakan Ayık yapıyordu, Comanchero çökertildi

Mynet Haber

Mynet Haber

32 dakika önce

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonda Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık’ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü ‘Comanchero’nun çökertildiğini ifade etti.

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