Bakan Yerlikaya duyurdu! Liderliğini Hakan Ayık yapıyordu, Comanchero çökertildi
Mynet Haber
32 dakika önce
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonda Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık’ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü ‘Comanchero’nun çökertildiğini ifade etti.
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