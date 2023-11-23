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Bakan Yerlikaya: “İstanbul ve Bursa’da düzenlenen ‘Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüpheli şahıs yakalandı”

Mynet Haber

Mynet Haber

33 dakika önce

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Bursa’da “Sokak Satıcısı” olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkogüç-37 Operasyonu"nda 156 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

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