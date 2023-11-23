Bakan Yerlikaya: “İstanbul ve Bursa’da düzenlenen ‘Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüpheli şahıs yakalandı”
Mynet Haber
33 dakika önce
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Bursa’da “Sokak Satıcısı” olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkogüç-37 Operasyonu"nda 156 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.
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