Bakan Yerlikaya: “İstanbul ve Bursa’da düzenlenen ‘Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüpheli şahıs yakalandı”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Bursa’da “Sokak Satıcısı” olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkogüç-37 Operasyonu"nda 156 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.